В ЕС обещали продолжить вводить санкции против России
В Евросоюзе обещали продолжить вводить санкции против России
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.
"Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими санкциями, включая следующий десятый пакет", — сказал он.
В заявлении по итогам саммита также указывается, что ЕС и Украина призывают все страны присоединиться к санкциям против России, а также помогать бороться с обходом действующих ограничений.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/world/20230203/839687894.html
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