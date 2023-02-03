БРЮССЕЛЬ, 3 фев — ПРАЙМ. ЕС продолжит работать над новыми санкциями против России, включая следующий десятый пакет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. В Польше хотят купить газ и уголь на российские активы

"Мы уже приняли девять пакетов санкций, и мы продолжим работать над дальнейшими санкциями, включая следующий десятый пакет", — сказал он.

В заявлении по итогам саммита также указывается, что ЕС и Украина призывают все страны присоединиться к санкциям против России, а также помогать бороться с обходом действующих ограничений.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.