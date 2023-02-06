МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банк Англии может в дальнейшем в очередной раз повысить базовую процентную ставку для возвращения к целевому уровню инфляции, сообщила в понедельник газета Guardian со ссылкой на члена комитета по монетарной политике Банка Кэтрин Манн. Сечин заявил, что BP остается акционером "Роснефти"

На прошлой неделе Банк Англии по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%. Сейчас она находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%.

"Мы должны держаться до конца, и, по моему мнению, следующим шагом по вопросу ставки Банка будет, скорее, ее очередное повышение, а не снижение или удержание (на данном уровне)", — приводит издание слова Манн, сказанные ей на конференции в Будапеште.

По ее словам, Великобритания страдает от последствий пандемии коронавируса, Brexit, энергетического кризиса и "негативного шока предложения", поэтому в случае продолжающегося риска роста инфляции, Банку придется вновь увеличить базовую процентную ставку, пишет Guardian.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Годовая инфляция в Великобритании по итогам декабря составила 10,5%.