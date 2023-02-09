ЕС включит в десятый пакет санкций экспортные запреты для России на десять миллиардов евро
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Новый – десятый – пакет антироссийских санкций Евросоюза будет предложен уже в скором времени, в него войдут дополнительные экспортные ограничения и новые меры в отношении физлиц. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"В ближайшие дни мы предложим новый, 10-й пакет санкций" — заявила она в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС
В мероприятии также приняли участие глава Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский.
Глава ЕК уточнила, что объем дополнительных ограничений на экспорт превысит десять миллиардов евро. Кроме того, будут расширены санкции в отношении российских журналистов, политических и военных деятелей.
"Россия должна нести ответственность, платить цену", — заявила фон дер Ляйен.
Ранее агентство Reuters писало со ссылкой на источники, что Брюссель может подготовить десятый пакет санкций к 24 февраля.
Запад ввел масштабные ограничительные меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Меры затронули в том числе торговлю, финансы, инвестиции, банковскую сферу, технологии и туризм.
https://1prime.ru/world/20230209/839751618.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.