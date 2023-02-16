МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Международный комитет Совета Федерации направил в Министерство иностранных дел России предложение о проведении международного расследования ЧП на "Северных потоках", рассказал агентству РИА Новости вице-спикер палаты Константин Косачев. Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

Накануне соответствующую инициативу выдвинул председатель комитета Григорий Карасин. По его словам, данные американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к терактам требуют обращения в МИД. Красина поддержала спикер СФ Валентина Матвиенко, подчеркнувшая необходимость расследовать такой "неприкрытый акт государственного терроризма".

Косачев рассказал, что в четверг сенаторы составили обращение в МИД. В нем подчеркивается, что расследование должно иметь независимый характер.

Ранее Госдума приняла проект обращения к ООН с призывом к международному расследованию инцидентов на газопроводах.

Взрывы на нескольких нитках российской газопроводной системы "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели 26 сентября 2022 года. В результате расследования было установлено, что инцидент мог произойти в результате умышленной диверсии. ГД приняла проект обращения к ООН по расследованию на "Северных потоках"

Москва охарактеризовала произошедшее как акт международного терроризма.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы, согласно которым водолазы из США могли заложить взрывчатку под газопроводы еще летом прошлого года во время учений НАТО, а через три месяца бомбу активировали в Норвегии.

Пентагон отверг все обвинения, а госдеп призвал верить позиции Вашингтона.