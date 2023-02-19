МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Цены на основные продукты питания продолжат расти в 2023 году, заявил порталу Axios главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер. В ООН призвали не допустить провала "зерновой сделки"

По его мнению, в нынешнем году повышение цен будет варьироваться в зависимости от рынка и произойдет только там, где "инфляция производственных затрат оправдывает это".

Топ-менеджер Nestle отметил, что гиганты продовольственного рынка на сегодняшний день все еще находятся в процессе восстановления валовой маржи. Как и потребители, подчеркнул Шнайдер, бизнес пострадал от инфляции и сейчас пытается компенсировать причиненный ему ущерб.

Компания Nestle, по его данным, повысила цены в 2022 году на 8,2%, однако этого оказалось все равно недостаточно для компенсации затрат.