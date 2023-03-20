МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. В Евросоюзе возникли опасения, что стоимость вооружения, которое может быть поставлено на Украину, не достигнет одного миллиарда евро. Из-за этого возникает вопрос о том, как распорядиться оставшимися средствами, передает издание Euractive, ссылаясь на источники. Экс-глава Еврокомиссии неожиданно высказался о перспективах Украины

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить миллиард евро для экстренных поставок Киеву боеприпасов с европейских складов, а еще один миллиард евро – на совместные закупки вооружения в среднесрочной перспективе.

Как сообщает издание, некоторые страны ЕС начали беспокоиться, что стоимость оставшегося на складах вооружения не достигнет установленной суммы.

"(Это — ред.) ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках", — рассказали собеседники издания. МИД назвал важный аспект урегулирования на Украине

Причиной таких опасений стало отсутствие точной информации о количестве боеприпасов на складах, поскольку эта информация относится к конфиденциальной.

Согласно сообщению, некоторые европейские государства предлагают добавить в соглашение "положение об истечении срока действия", которое позволит по прошествии определенного времени направить оставшиеся средства на другие цели в рамках военной помощи Украине.

При этом перед заседанием глав МИД и Минобороны ЕС Жозеп Боррель выразил надежду на то, что министры согласуют поставки Киеву боеприпасов на два миллиарда евро.