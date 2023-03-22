2023-03-22T13:14:56+03:00
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2023
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Экономист назвал факторы, необходимые для снижения инфляции в Европе
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Базовая инфляция в еврозоне замедлится по мере снижения цен на энергоносители, заявил в среду главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Замедление общей инфляции предопределяется ростом... ПРАЙМ, 22.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, ецб, еврозона, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Базовая инфляция в еврозоне замедлится по мере снижения цен на энергоносители, заявил в среду главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Замедление общей инфляции предопределяется ростом зарплат, который в этом году достигнет пика, добавил он.
"Есть основания полагать, что данные указывают на вероятность снижения некоторых индикаторов базовой инфляции", — сказал Лейн.
"Тот факт, что инфляция снижается, основан на предположении о том, что (рост зарплат — ред.) в этом году достигнет пика", — отметил экономист.