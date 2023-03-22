МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Базовая инфляция в еврозоне замедлится по мере снижения цен на энергоносители, заявил в среду главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Германию предупредили о риске ускорения инфляции

Замедление общей инфляции предопределяется ростом зарплат, который в этом году достигнет пика, добавил он.

"Есть основания полагать, что данные указывают на вероятность снижения некоторых индикаторов базовой инфляции", — сказал Лейн.

"Тот факт, что инфляция снижается, основан на предположении о том, что (рост зарплат — ред.) в этом году достигнет пика", — отметил экономист.