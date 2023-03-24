В Минфине США прокомментировали результаты санкций против Ирана
Глава Минфина США: санкции вызвали кризис в экономике Ирана, но не изменили его политику
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Санкции США стали причиной экономического кризиса в Иране, но политика Тегерана не поменялась, как того хотел Вашингтон, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
"Наши санкции в отношении Ирана создали настоящий экономический кризис в стране, и экономические проблемы Ирана из-за санкций велики. По отношению к Северной Корее это тоже справедливо. С другой стороны, их поведение это изменило гораздо меньше, чем нам бы в идеале хотелось", — сказала Йеллен в ходе слушаний в конгрессе.
https://1prime.ru/world/20230324/840181352.html
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