МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Государственный бюджет Украины на 2023 год может быть снова пересмотрен, заявил в среду министр финансов страны Сергей Марченко. Йеллен сказала, где острее всего чувствуется финансовое влияние США

"Я не исключаю, что бюджет Украины на 2023 год снова придется пересмотреть, сейчас существенную долю бюджета использует сектор безопасности и обороны", — сказал Марченко в эфире телеканала "Рада".

Он добавил, что в случае пересмотра бюджета, средства будут заимствованы из внутренних и внешних доходов. Что касается сектора восстановления Украины, то на него власти самостоятельно будут изыскивать средства, при этом "российские замороженные активы нам никак в этом не помогут", подчеркнул министр.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что парламент Украины поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на 537,2 миллиарда гривен (14,5 миллиарда долларов). СМИ: Украина оказалась в глубочайшей долговой яме

По его словам, 372,4 миллиарда гривен (около 10 миллиардов долларов) из этих денег предусмотрено для минобороны, 98,3 миллиарда (2,6 миллиарда долларов) – для системы МВД, 4,6 миллиарда гривен (124,5 миллиона долларов) – для главного управления разведки, 9,3 миллиарда (251,6 миллиона долларов) – для службы безопасности, 31,6 миллиарда (около 855 миллионов долларов) – для администрации госспецсвязи.

Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,7 миллиардов долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,5 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.