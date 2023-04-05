МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Молодые учителя в Англии вынуждены пропускать приемы пищи и устраиваться на вторую работу, чтобы пережить кризис, следует из результатов исследования национального профсоюза образования, представленных изданием Guardian. Исследование показало, на чем стали экономить британцы

Опрос прошел среди восьми тысяч учителей до 29 лет включительно, преподающих в английских государственных школах.

Согласно материалам, каждому третьему педагогу (34%) пришлось отказаться от обеда и начать экономить на еде, поскольку зарплаты не поспевают за ростом цен.

Еще 20 процентов опрошенных рассказали, что устроились на вторую работу. Свыше 10 процентов респондентов заявили о намерении уйти из сферы образования из-за высокой нагрузки и низких доходов. СМИ: в Британии в 2022 году из-за кризиса закрылись более тысячи пабов

Ранее члены профсоюза образования отвергли план британских властей по повышению зарплат и назначили забастовки в апреле и мае.

Рекордная инфляция в Великобритании ударила по миллионам домохозяйств и заставила выйти на протесты работников железнодорожных компаний и аэропортов, юристов и почтальонов.