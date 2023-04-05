Британские учителя начали экономить на обедах из-за роста цен, сообщили СМИ
Guardian: 34 процента молодых учителей в Англии пропускают обеды, чтобы пережить кризис
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Молодые учителя в Англии вынуждены пропускать приемы пищи и устраиваться на вторую работу, чтобы пережить кризис, следует из результатов исследования национального профсоюза образования, представленных изданием Guardian.
Опрос прошел среди восьми тысяч учителей до 29 лет включительно, преподающих в английских государственных школах.
Согласно материалам, каждому третьему педагогу (34%) пришлось отказаться от обеда и начать экономить на еде, поскольку зарплаты не поспевают за ростом цен.
Еще 20 процентов опрошенных рассказали, что устроились на вторую работу. Свыше 10 процентов респондентов заявили о намерении уйти из сферы образования из-за высокой нагрузки и низких доходов.
Ранее члены профсоюза образования отвергли план британских властей по повышению зарплат и назначили забастовки в апреле и мае.
Рекордная инфляция в Великобритании ударила по миллионам домохозяйств и заставила выйти на протесты работников железнодорожных компаний и аэропортов, юристов и почтальонов.
https://1prime.ru/world/20230405/840288539.html
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