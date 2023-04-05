Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США
Путин заявил, что отношения России и США переживают глубокий кризис
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Двусторонние отношения России и США находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства принял верительные грамоты у новых иностранных послов. Он подчеркнул, что от отношений, которые складываются между Москвой и Вашингтоном, зависят безопасность и стабильность всего мира.
"Отношения России и Соединенных Штатов Америки… переживают глубокий кризис, к сожалению", — сказал Путин.
По словам президента, такая ситуация сложилась из-за разных подходов к формированию миропорядка.
Путин подчеркнул, что Россия хочет выстраивать отношения с США на основе равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения. Москва продолжит придерживаться этих принципов в будущем, добавил он.
https://1prime.ru/world/20230405/840292755.html
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