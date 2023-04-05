МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Двусторонние отношения России и США находятся в состоянии глубокого кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

В среду глава государства принял верительные грамоты у новых иностранных послов. Он подчеркнул, что от отношений, которые складываются между Москвой и Вашингтоном, зависят безопасность и стабильность всего мира.

"Отношения России и Соединенных Штатов Америки… переживают глубокий кризис, к сожалению", — сказал Путин.

По словам президента, такая ситуация сложилась из-за разных подходов к формированию миропорядка.

Путин подчеркнул, что Россия хочет выстраивать отношения с США на основе равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения. Москва продолжит придерживаться этих принципов в будущем, добавил он.