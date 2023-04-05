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2023
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Отношения между Россией и Евросоюзом деградировали, заявил Путин
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Отношения между Россией и Евросоюзом серьезно деградировали, поскольку Брюссель решил начать противостояние с Москвой, заявил российский лидер Владимир Путин. В ходе церемонии... ПРАЙМ, 05.04.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, ес, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Отношения между Россией и Евросоюзом серьезно деградировали, поскольку Брюссель решил начать противостояние с Москвой, заявил российский лидер Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения верительных грамот глава РФ обратился к европейскому послу.
"Отношения этого объединения (ЕС — ред.) с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", — сказал Путин.
По его словам, ЕС отложил задачу экономического сотрудничества и интеграции в Европе и инициировал геополитическое противостояние с РФ, что привело к ухудшению двусторонних отношений.
Путин выразил надежду на то, что такая ситуация останется в прошлом и стороны приложат все усилия, чтобы выстроить партнерство во взаимовыгодном ключе.
"Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", — заключил он.