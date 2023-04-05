МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Отношения между Россией и Евросоюзом серьезно деградировали, поскольку Брюссель решил начать противостояние с Москвой, заявил российский лидер Владимир Путин. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

В ходе церемонии вручения верительных грамот глава РФ обратился к европейскому послу.

"Отношения этого объединения (ЕС — ред.) с Россией за последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению", — сказал Путин.

По его словам, ЕС отложил задачу экономического сотрудничества и интеграции в Европе и инициировал геополитическое противостояние с РФ, что привело к ухудшению двусторонних отношений.

Путин выразил надежду на то, что такая ситуация останется в прошлом и стороны приложат все усилия, чтобы выстроить партнерство во взаимовыгодном ключе.

"Мы все-таки надеемся, что логика взаимного сотрудничества со временем возобладает", — заключил он.