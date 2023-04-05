США в феврале увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией
США в феврале немного увеличили экспорт и импорт в торговле с Россией, несмотря на санкции
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ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. США в феврале 2023 года увеличили экспорт в Россию до 61,2 миллиона долларов с 44,6 миллиона в январе, импорт из России вырос до 642,8 миллиона долларов с 508,6 миллиона месяцем ранее, свидетельствуют данные американской статистики.
Тем не менее, в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей февраля 2022 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 497,5 миллиона долларов, импорт – почти 2,6 миллиарда долларов.
В январе 2023 года показатели экспорта США в РФ оказались рекордно низкими за более чем 30 лет.
https://1prime.ru/world/20230405/840293259.html
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