ВАШИНГТОН, 5 апр — ПРАЙМ. США в феврале 2023 года увеличили экспорт в Россию до 61,2 миллиона долларов с 44,6 миллиона в январе, импорт из России вырос до 642,8 миллиона долларов с 508,6 миллиона месяцем ранее, свидетельствуют данные американской статистики. Путин заявил о глубоком кризисе в отношениях России и США

Тем не менее, в условиях антироссийских санкций, которые США продолжают вводить из-за конфликта на Украине, товарооборот был в разы ниже показателей февраля 2022 года. Тогда американский экспорт в Россию составлял 497,5 миллиона долларов, импорт – почти 2,6 миллиарда долларов.

В январе 2023 года показатели экспорта США в РФ оказались рекордно низкими за более чем 30 лет.