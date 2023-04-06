Названы страны, которые станут драйверами мировой экономики в 2023 году
МВФ ожидает, что Индия и Китай обеспечат половину роста мировой экономики в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. МВФ ожидает, что Индия и Китай обеспечат в 2023 году половину роста мировой экономики, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"На долю Индии и Китая, как ожидается, придется половина глобального роста в 2023 году", — сказала она на мероприятии в Вашингтоне.
Ситуация в Азии, по словам Георгиевой, выгодно отличается от картины в мировой экономике в целом, которой МВФ прогнозирует темпы роста в районе 3% на следующие пять лет, в США и еврозоне, где, по словам Георгиевой, наблюдается замедление экономической активности из-за повышения учетных ставок ради обуздания инфляции.
https://1prime.ru/world/20230406/840305053.html
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