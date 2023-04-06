ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. МВФ ожидает, что Индия и Китай обеспечат в 2023 году половину роста мировой экономики, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. МВФ дал прогноз по росту мировой экономики на пять лет

"На долю Индии и Китая, как ожидается, придется половина глобального роста в 2023 году", — сказала она на мероприятии в Вашингтоне.

Ситуация в Азии, по словам Георгиевой, выгодно отличается от картины в мировой экономике в целом, которой МВФ прогнозирует темпы роста в районе 3% на следующие пять лет, в США и еврозоне, где, по словам Георгиевой, наблюдается замедление экономической активности из-за повышения учетных ставок ради обуздания инфляции.