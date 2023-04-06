ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Среди стран с низкими доходами 15% уже имеют долговые проблемы, а еще 45% уязвимы перед проблемой больших долгов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ предупредил об угрозе фрагментации международной торговли

"Около 15% стран с низкими доходами уже находятся в долговых проблемах, еще 45% сталкиваются с уязвимостями высоких долгов", — сообщила она в четверг.

Как отметила Гергиева, подобные сложности вызывают обеспокоенность относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга.