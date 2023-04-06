Стало известно, сколько стран могут столкнуться с долговыми проблемами
МВФ: 60 процентов стран с низкими доходами имеют или могут получить долговые проблемы
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ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Среди стран с низкими доходами 15% уже имеют долговые проблемы, а еще 45% уязвимы перед проблемой больших долгов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Около 15% стран с низкими доходами уже находятся в долговых проблемах, еще 45% сталкиваются с уязвимостями высоких долгов", — сообщила она в четверг.
Как отметила Гергиева, подобные сложности вызывают обеспокоенность относительно потенциальной волны запросов на реструктуризацию долга.
https://1prime.ru/world/20230406/840306043.html
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