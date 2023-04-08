МИНСК, 8 апр — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой сфере до конца года, рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой. СМИ: Италия решила пересмотреть сделку по продаже НПЗ "Лукойла"

"Что касается доступа к госзакупкам, то стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства. Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций", — подчеркнул посол в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1".

"Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы — электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", — добавил Крутой.

Кроме того, в том же интервью дипломат рассказал, что Белоруссия и Россия уже реализовали восемь из 28 принятых ранее союзных программ. По его словам, из всех мероприятий, предусмотренных 28 программами, уже выполнено порядка 80%. При этом остающиеся 20%, по словам Крутого, не означают наличие каких-либо сложностей: ряд вопросов в рамках программ отнесен на более дальнюю перспективу.