ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Темпы роста потребительских цен в мире в 2023 году составят 7%, а в 2024 году — 4,9%, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Французы стали совершать меньше покупок в супермаркетах

Согласно табличным значениям, указанным в документе организации, прогноз на текущий год пересмотрен в большую сторону на 0,4 процентного пункта по сравнению с январской оценкой, а на 2024 год — на 0,6 процентного пункта.

При этом ожидаемые темпы инфляции окажутся ниже, чем в 2022 году, по итогам которого потребительские цены в мире выросли на 8,7% по данным МВФ.

"В целом инфляция вернется к целевому значению до 2025 года для большинства случаев", — добавили в организации, уточнив, что темпы роста цен по итогам 2023 года могут отличаться от последнего прогноза на 1,2 процентного пункта как в большую, так и в меньшую сторону с вероятностью 70%.