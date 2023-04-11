Доллар США обесценился на шесть процентов с октября 2022 года
Доллар США обесценился в реальном выражении на шесть процентов с октября 2022 года
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Доллар США обесценился в реальном выражении на 6% за полгода, с октября 2022 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Доллар США обесценился в реальном выражении на 6% с октября 2022 года на торгово-взвешенной основе", — указано в документе организации.
При этом в МВФ подчеркнули, что, несмотря на наблюдаемое снижение, американская валюта остается сильнее, чем она была с 2000 года, отражая фундаментальные экономические факторы, включая стремительное ужесточение монетарной политики США и более благоприятные условия торговли.
https://1prime.ru/world/20230411/840343532.html
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