ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Доллар США обесценился в реальном выражении на 6% за полгода, с октября 2022 года, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). МВФ прогнозирует снижение нефтяных цен в 2023 году на 24,1 процента

"Доллар США обесценился в реальном выражении на 6% с октября 2022 года на торгово-взвешенной основе", — указано в документе организации.

При этом в МВФ подчеркнули, что, несмотря на наблюдаемое снижение, американская валюта остается сильнее, чем она была с 2000 года, отражая фундаментальные экономические факторы, включая стремительное ужесточение монетарной политики США и более благоприятные условия торговли.