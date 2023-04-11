ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Неблагоприятный сценарий в финансовом секторе в США и других развитых экономиках приведет к резкому сокращению банковского кредитования, что повлияет на весь остальной мир, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Профицит внешней торговли России в январе — марте снизился

"Во многих странах финансовый сектор остается значительно подвержен росту реальных процентных ставок в предстоящие месяцы, включая банки и небанковские финансовые институты. При неблагоприятном сценарии… банковские заимствования в США и других развитых экономиках могут резко сократиться", — указано в документе организации.

Отмечается, что это приведет к ряду макроэкономических эффектов, среди которых ухудшение уровня уверенности домашних хозяйств и бизнеса, рост сбережений и сокращение инвестиций.

"Подавленная активность в большинстве затронутых экономик распространится по остальному миру через сокращение спроса на импорт и снижение сырьевых цен", — добавили в МВФ.