МВФ оценил значение проблем финансового сектора в развитых экономиках
МВФ: проблемы финансового сектора в развитых экономиках повлияют на весь остальной мир
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ВАШИНГТОН, 11 апр — ПРАЙМ. Неблагоприятный сценарий в финансовом секторе в США и других развитых экономиках приведет к резкому сокращению банковского кредитования, что повлияет на весь остальной мир, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Во многих странах финансовый сектор остается значительно подвержен росту реальных процентных ставок в предстоящие месяцы, включая банки и небанковские финансовые институты. При неблагоприятном сценарии… банковские заимствования в США и других развитых экономиках могут резко сократиться", — указано в документе организации.
Отмечается, что это приведет к ряду макроэкономических эффектов, среди которых ухудшение уровня уверенности домашних хозяйств и бизнеса, рост сбережений и сокращение инвестиций.
"Подавленная активность в большинстве затронутых экономик распространится по остальному миру через сокращение спроса на импорт и снижение сырьевых цен", — добавили в МВФ.
https://1prime.ru/world/20230411/840343751.html
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