МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Советник украинского президента Олег Устенко призвал надавить на Венгрию после продления сделок с российскими компаниями. В Венгрии заявили, что не будут менять позицию по украинскому конфликту

В беседе с изданием Politico он заявил, что сотрудничество Москвы и Брюсселя может обернуться эскалацией конфликта на Украине.

Устенко напомнил, что Венгрия получает финансирование от Брюсселя, и предложил незамедлительно использовать этот инструмент. Кроме того, в отношении Будапешта можно применить санкционные ограничения, добавил он.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе встретился в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. В рамках его визита был продлен договор с "Газпромом" о возможных дополнительных поставках сырья.