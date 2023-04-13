В Киеве призвали оказать давление на Венгрию из-за сделок с Россией
Советник Зеленского призвал надавить на Венгрию из-за продления сделки с "Газпромом"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Советник украинского президента Олег Устенко призвал надавить на Венгрию после продления сделок с российскими компаниями.
В беседе с изданием Politico он заявил, что сотрудничество Москвы и Брюсселя может обернуться эскалацией конфликта на Украине.
Устенко напомнил, что Венгрия получает финансирование от Брюсселя, и предложил незамедлительно использовать этот инструмент. Кроме того, в отношении Будапешта можно применить санкционные ограничения, добавил он.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее на этой неделе встретился в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. В рамках его визита был продлен договор с "Газпромом" о возможных дополнительных поставках сырья.
https://1prime.ru/world/20230413/840361238.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.