ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Ресурсы США по военной помощи Украине экстраординарны, но не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль. В Минцифры хотят упростить получение ипотеки для молодых IT-специалистов

"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", — сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.