ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. В случае принятия соответствующего решения США понадобится полтора года на поставку истребителей F-16 на Украину, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

"Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента", — сообщил он во время своего онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

Каль добавил, что в случае решения Вашингтона отправить Киеву истребители они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.