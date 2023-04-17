ВАШИНГТОН, 17 апр — ПРАЙМ. Американский госдолг стал тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий, считает спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти. В США ожидают рост добычи нефти в крупных нефтегазовых районах страны в мае

"Без преувеличения, американский долг является тикающей бомбой, которая сдетонирует, если мы не примем серьезных, ответственных действий", — заявил он в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже.

Маккарти добавил, что президент США Джо Байден "ничего не сделал" для решения этой проблемы.

Ранее в понедельник Маккарти отметил, что дефолт США — это "не вариант", но исключил возможность повышения потолка госдолга без уступок со стороны американской администрации.

Спикер-республиканец также напомнил, что 75 дней назад встречался с Байденом и предложил ему начать переговоры о мерах сокращения бюджетных расходов и государственного долга в пакете с повышением потолка.

Белый дом требует от конгресса безо всяких условий расширить лимиты заимствований, предупреждая, что в противном случае уже летом страна не сможет обслуживать свои долговые обязательства.

Байден отказался от переговоров с Маккарти по поводу потолка государственного долга и требует, чтобы его повышение прошло автоматически, как это всегда было в прошлом.