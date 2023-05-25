ПЕКИН, 25 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала нарративной ловушкой обвинения Белого дома в "экономическом давлении" из-за мер Китая в отношении американского производителя полупроводников Micron. "Это кошмар": в Китае оценили последствия сотрудничества с Россией

"Говоря о мерах в отношении Micron, США обвиняют Китай в "экономическом давлении". Это очередная нарративная ловушка. Как насчет Huawei и более тысячи других китайских компаний под американскими санкциями? С таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие нет", — написала Хуа Чуньин в своем Twitter.

В воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР заявили, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании.

В среду представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что соответствующее решение вышло на следующий день после того, как лидеры Большой семерки впервые сделали заявление по вопросу экономической стабильности и безопасности, выразили озабоченность по вопросу применения практик экономического давления и противодействию усилиям такого рода. По словам Кирби, власти Китая ответили "экономическим давлением" на "критику об экономическом давлении".