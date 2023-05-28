Эрдоган лидирует на выборах президента Турции, сообщают СМИ
TRT Haber: Эрдоган лидирует на выборах президента Турции после обработки 99 процентов бюллетней
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АНКАРА, 28 мая — ПРАЙМ. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,07% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,93% после обработки бюллетеней из 99,08% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
Данные периодически меняются.
Также Эрдогана уже усели поздравить с победой на выборах ряд зарубежных лидеров.
https://1prime.ru/world/20230528/840703492.html
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