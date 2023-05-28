АНКАРА, 28 мая — ПРАЙМ. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,07% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 47,93% после обработки бюллетеней из 99,08% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber. В Турции отметили привлекательность российских регионов для ведения бизнеса

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 17.00. За президентское кресло борются нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.

Данные периодически меняются.

Также Эрдогана уже усели поздравить с победой на выборах ряд зарубежных лидеров.