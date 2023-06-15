МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Bayer AG в четверг заявила, что согласилась заплатить за урегулирование претензий, озвученных генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, 6,9 млн долларов. Джеймс обвинила компанию в том, что она вводила потребителей в заблуждение, рекламируя гербицид "Раундап" (Roundup) как безопасный.

Благодаря урегулированию будут сняты обвинения в том, что Bayer и ее подразделение Monsanto ничем не подкрепили свои неоднократные рекламные заявления о продуктах из линейки "Раундап", которые содержат активный ингредиент глифосат.

Эти заявления среди прочего касались того, что "Раундап" "может нанести вред только сорнякам" и "не представляет угрозы для здоровья животного мира".

По словам Джеймс, реклама Bayer и Monsanto нарушает законы штата, касающиеся ложной и вводящей в заблуждение рекламы, а также урегулирование, подписанное Monsanto с Нью-Йорком в 1996 году. Оно касалось тогдашней рекламы "Раундапа".

Соглашение требует, чтобы Bayer и Monsanto прекратили рекламировать "Раундап" на основе глифосата как безопасный и нетоксичный.

Как заявила Bayer, она довольна, что этот вопрос удалось урегулировать.