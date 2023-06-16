Путин: любые нерыночные ограничения в мировой торговле вредны для экономики
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны, наносят вред экономике, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Любые нерыночные ограничения в мировой торговле, в любом секторе, контрпродуктивны, вредны для всей мировой экономики, для всей мировой торговли, а значит, наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода", — подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/world/20230616/840855922.html
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