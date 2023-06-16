С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны, наносят вред экономике, заявил президент России Владимир Путин. ЦБ призвал не копировать чужой опыт адаптации к санкциям

Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Любые нерыночные ограничения в мировой торговле, в любом секторе, контрпродуктивны, вредны для всей мировой экономики, для всей мировой торговли, а значит, наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода", — подчеркнул Путин.