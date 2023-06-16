МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Собственная прогностическая модель Федерального резервного банка Нью-Йорка предполагает значительное улучшение ситуации в экономике США по сравнению с тремя месяцами ранее. Об этом региональный резервный банк сообщил в пятницу.

Эта модель, которая, как отмечает ФРС-Нью-Йорк, не используется для составления официальных прогнозов, позволяет ожидать роста ВВП США на 1,0% в этом году против мартовского прогноза 0,2%.

Модель ФРС-Нью-Йорк также предполагает немного более высокую инфляцию: базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core CPI), который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырастет на 3,7% в этом году против 3,5% в предыдущих прогнозах. При этом достижение инфляцией целевого уровня ФРС прогнозируется к концу 2025 года.

Региональный резервный банк объяснил повышение прогнозов улучшением долгосрочных инфляционных ожиданий, которые, по словам аналитиков банка, повлияли на индикаторы производительности, что, в свою очередь, повысило оценку темпов экономического роста.

"Если бы не эта серия данных, прогнозы по ВВП и инфляции были бы намного ближе к мартовским. При этом более высокие темпы инфляции ожидаются на всем протяжении прогнозного периода, а более сильные темпы роста ВВП только в краткосрочной перспективе", — написали экономисты ФРС-Нью-Йорк.