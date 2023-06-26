МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. Набиуллина: быстрому восстановлению экономики России помог частный бизнес

"Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой", — сообщил он.

Как рассказал Можин, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить данную проблему, а руководство международной организации "не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники", имеющие значительное большинство голосов в совете директоров.

В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики эксперт указал на последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению в стране отдельных категорий товаров из-за санкций.

"Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики. Весь мир вдруг неожиданно прозрел и заметил, что глобализация заставляет все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться", — подчеркнул Можин.

Он добавил, что политика сдерживания в отношении России является "по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию".