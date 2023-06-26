В Европарламенте рассказали, как подрывается конкурентоспособность Европы
Депутат ЕП Синчич: санкции против России подрывают конкурентоспособность Европы
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. К каким последствиям ведут Европу антироссийские санкции, рассказал в интервью "Известиям" участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич.
Он назвал санкции против России "саморазрушительными" для Европы и подчеркнул, что до сих пор большинство товаров попадало в европейские страны через посредников, но они были уже намного дороже. Это, по словам Синчича, подрывает конкурентоспособность Европы.
"Граждане и бизнес все больше и больше сталкиваются с проблемами при ведении собственного бюджета", — сказал он, отметив, что Евросоюз постепенно погружается в рецессию и деиндустриализацию.
https://1prime.ru/world/20230626/840921177.html
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