Путин отметил изменения в структуре российской экономики
Президент Путин заявил, что доходы в бюджет от российских перерабатывающих отраслей растут
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 4 июл —ПРАЙМ. Рост доходов в бюджет от перерабатывающих отраслей свидетельствует об изменениях структуры отечественной экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС.
"Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", — сказал он.
Президент также отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по темпам роста оказания электронных услуг населению и бизнесу.
https://1prime.ru/world/20230704/840994379.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.