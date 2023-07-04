МОСКВА, 4 июл —ПРАЙМ. Рост доходов в бюджет от перерабатывающих отраслей свидетельствует об изменениях структуры отечественной экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС. Россия уверенно противостоит санкциям, заявил Путин

"Доходы от перерабатывающих отраслей повышаются, это говорит об изменении структуры экономики", — сказал он.

Президент также отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по темпам роста оказания электронных услуг населению и бизнесу.