МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Подконтрольные Киеву войска терпят поражение на фронте по причине неспособности вести сложные и масштабные операции, а не из-за слабой помощи со сатороны Североатлантического альянса, на которую жалуется главный командующий ВСУ Валерий Залужный. С таким заявлением на страницах Business Insider выступил эксперт Франц-Штефан Гади. Доллар никак не уймется. Теперь он угрожает самым бедным

"Без комплексного общевойскового боя наступающие украинские силы становятся уязвимыми для российских ПТРК, артиллерии и так далее", — отметил он и добавил, что поражения происходят не только из-за проблем с техникой. "Мы не видим системного подхода к прорыву", — пишет специалист.

Гади также обратил внимание, что общевойсковой бой — сложная концепция. Она может быть обеспечена только за счет объединения всех имеющихся возможностей.

По его прогнозу, если украинские войска не начнут действовать в рамках такой концепции, Киев будет и дальше терпеть неудачи.

Ранее главком ВСУ Залужный заявлял, что разочарован ожиданием со стороны Запада стремительного контрнаступления Украины. По его мнению, без обеспечения полного снабжения со стороны союзников эти планы невозможно претворить воплотить в жизнь эти планы.

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