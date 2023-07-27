МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Германия — единственная страна G7, которая сейчас находится в рецессии, даже Россия, против которой были введены беспрецедентные санкции, демонстрирует лучшие показатели, пишет Berliner Zeitung. Индекс делового климата IFO в Германии снизился в июле

Как сообщает издание, в 2023 году немецкая экономика, по прогнозу МВФ, сократится на 0,3%. Причем еще три месяца эксперты фонда предсказывали сокращение на 0,1%. Пессимизм обосновывают в МВФ слабостью промышленного производства в ФРГ и падением конъюнктуры в первом квартале 2023 года. При этом Berliner Zeitung напоминает, что экономике России фонд прогнозирует рост в 1,3%.

Процитированный изданием глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменса Фюст отметил, что "немецкой экономике очень трудно выбираться из этой рецессии".

"Ситуация в немецкой экономике становится все мрачнее", — отмечают эксперты института. Их слова подтверждаются, в частности, тем, что предприятия ФРГ получают все меньше заказов, а загрузка производственных мощностей снизилась на 1,4%, достигнув отметки 83%. Таким образом, этот показатель впервые более чем за два года упал ниже среднего значения в размере 83,6%.