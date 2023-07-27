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2023
https://1prime.ru/world/20230727/841199113.html
Berliner Zeitung сравнила перспективы роста экономики в России и Германии
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Германия — единственная страна G7, которая сейчас находится в рецессии, даже Россия, против которой были введены беспрецедентные санкции, демонстрирует лучшие показатели, пишет... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, экономика, мировая экономика, германия, россия, экономика, перспективы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Германия — единственная страна G7, которая сейчас находится в рецессии, даже Россия, против которой были введены беспрецедентные санкции, демонстрирует лучшие показатели, пишет Berliner Zeitung.
Как сообщает издание, в 2023 году немецкая экономика, по прогнозу МВФ, сократится на 0,3%. Причем еще три месяца эксперты фонда предсказывали сокращение на 0,1%. Пессимизм обосновывают в МВФ слабостью промышленного производства в ФРГ и падением конъюнктуры в первом квартале 2023 года. При этом Berliner Zeitung напоминает, что экономике России фонд прогнозирует рост в 1,3%.
Процитированный изданием глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменса Фюст отметил, что "немецкой экономике очень трудно выбираться из этой рецессии".
"Ситуация в немецкой экономике становится все мрачнее", — отмечают эксперты института. Их слова подтверждаются, в частности, тем, что предприятия ФРГ получают все меньше заказов, а загрузка производственных мощностей снизилась на 1,4%, достигнув отметки 83%. Таким образом, этот показатель впервые более чем за два года упал ниже среднего значения в размере 83,6%.