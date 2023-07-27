МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Подавляющее большинство африканских стран продемонстрировали в 2022 году устойчивый рост ВВП, и в ближайшие годы его темпы сохранятся на уровне около 4%, а пять государств континента войдут в топ-10 быстрорастущих экономик мира, говорится в докладе "Росконгресса" "Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост", который имеется в распоряжении РИА Новости. Второй саммит "Россия - Африка" откроется в Санкт-Петербурге 27 июля

"53 из 54 стран Африки продемонстрировали в 2022 году рост ВВП, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента. Средние темпы роста в 2023 и 2024 годах ожидаются около 4%", — указывается в докладе. Крупнейшими экономиками континента, сообщается в нем, являются Нигерия, ЮАР и Египет.

При этом, согласно докладу, на первый план с точки зрения темпов развития сегодня все больше выходят небольшие по размеру экономики Африки, в ближайшие годы именно они будут оставаться основной движущей силой региона.

"Так, согласно прогнозу Африканского банка развития, в 2023–2024 годах пять лидирующих по темпам роста экономик Африки — Руанда, Кот-д'Ивуар, Бенин, Эфиопия и Танзания — вырастут в среднем более чем на 5,5% и вернут себе позиции среди 10 самых быстрорастущих экономик мира", — говорится в докладе.

А в ряде других африканских стран, подчеркивается в нем, также прогнозируется рост более чем на 5,5% в период 2023–2024 годов, это — Демократическая Республика Конго, Гамбия, Мозамбик, Нигер, Сенегал и Того.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.