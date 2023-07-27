МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Евросоюзе допустили возможность принятия нового пакета антироссийских санкций, который к текущему моменту уже начал прорабатываться, до конца 2023 года, передают "Известия". СМИ сообщили, как эмбарго на продукцию из рыбы отразится на России

Как отметил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, "всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию".

При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подтвердил возможность принятия 12-го пакета санкций в отношении России в 2023 году, отметив, что введение новых ограничений — дело времени. Вместе с тем он подчеркнул, что из-за отказа стран Запада отправлять войска на Украину, они вынуждены демонстрировать свою поддержку Киева путем передачи ему вооружений и усиления давления на Россию.