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2023
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СМИ: Евросоюз может принять новый пакет санкций против России до конца года
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В Евросоюзе допустили возможность принятия нового пакета антироссийских санкций, который к текущему моменту уже начал прорабатываться, до конца 2023 года, передают "Известия". Как... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, экономика, мировая экономика, евросоюз, санкции, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Евросоюзе допустили возможность принятия нового пакета антироссийских санкций, который к текущему моменту уже начал прорабатываться, до конца 2023 года, передают "Известия".
Как отметил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, "всегда возможны дополнительные санкции, если Кремль будет еще больше обострять ситуацию".
При этом депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подтвердил возможность принятия 12-го пакета санкций в отношении России в 2023 году, отметив, что введение новых ограничений — дело времени. Вместе с тем он подчеркнул, что из-за отказа стран Запада отправлять войска на Украину, они вынуждены демонстрировать свою поддержку Киева путем передачи ему вооружений и усиления давления на Россию.