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2023
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Путин охарактеризовал отношения России с Африкой на фоне санкций и пандемии
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У России получилось обеспечить рост торговых связей с Африкой, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот вырос на 35 процентов в 2023 году, сообщил президент страны Владимир... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, мировая экономика, новости, санкции, африка, рф, путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл —ПРАЙМ. У России получилось обеспечить рост торговых связей с Африкой, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот вырос на 35 процентов в 2023 году, сообщил президент страны Владимир Путин.
"Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. В 2022 году объем взаимной торговли составил порядка 189 миллиардов долларов, в первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%", — пояснил глава государства на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.
Кроме того, Россия готова к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил лидер сраны. Отношения с островами базируются на уважении и интересах друг друга, добавил Путин.
Встреча проходит на полях саммита "Россия-Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.