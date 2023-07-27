С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл —ПРАЙМ. У России получилось обеспечить рост торговых связей с Африкой, несмотря на пандемию и санкции, товарооборот вырос на 35 процентов в 2023 году, сообщил президент страны Владимир Путин. Постпреды Евросоюза продлили персональные санкции против России

"Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношение России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей. В 2022 году объем взаимной торговли составил порядка 189 миллиардов долларов, в первом полугодии этого года товарооборот еще увеличился почти на 35%", — пояснил глава государства на встрече с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

Кроме того, Россия готова к сотрудничеству с Коморскими островами, заявил лидер сраны. Отношения с островами базируются на уважении и интересах друг друга, добавил Путин.

Встреча проходит на полях саммита "Россия-Африка".

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.