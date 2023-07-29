МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Условия, которые есть для проведения переговоров по Украине сейчас, стали хуже вчерашних, цитирует издание Origo главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Дипломат в ходе своей встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом добавил, что завтра ситуация станет еще хуже. Сийярто: Венгрия хочет покупать как российский, так и турецкий газ

По мнению представителя внешнеполитического ведомства Венгрии, Кремль заявлял, что не видит оснований для проведения переговоров с Киевом. И условия для мирных переговоров будут становиться только хуже. По его мнению, ситуацию можно решить только дипломатическим путем.

"Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже, чем сегодняшние", — считает представитель Венгрии.

Сийярто также поблагодарил представителя Турции за посредничество по вопросу зерновой сделки.

Кремль ранее заявлял о том, что власти России не видят фундамента, пускай и хлипкого, для выстраивания диалога с Киевом. Как отмечал президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам, однако "мяч на стороне Киева". Для РФ нейтральный статус Украины является принципиальным вопросом, добавлял он.

Также на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом Сийярто рассказал о позиции Венгрии по сотрудничеству двух стран в энергетическом секторе. Будапешт заинтересован расширить сотрудничество с Анкарой по поставкам газа. Если сейчас транзитом через Турцию в Венгрию приходит газ из Азербайджана и России, то в будущем хотелось бы наладить импорт турецкого газа.

В год, согласно долгосрочным контрактам, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа. С января этого года страна получила свыше двух миллиардов кубов. Это, отметил дипломат, "во многом помогает безопасно подготовиться к зиме".