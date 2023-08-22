МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Росту экономики Индии помогает хорошая демографическая ситуация и большой потенциал к развитию инфраструктуры, однако ей понадобится еще много времени, чтобы обогнать китайскую, прокомментировал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов. Индия планирует ввести запрет на экспорт редких металлов, пишут СМИ

Согласно данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в прошлом году стал Китай с показателем в 30 триллионов долларов. На втором месте США с ВВП по паритету покупательной способности в 25,5 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Индия (11,9 триллиона долларов).

"Индии помогает очень сильная демография, большой потенциал к развитию инфраструктуры — вне технологических хабов и столичных мегаполисов — и отсутствие значимых экономических санкций: темпы роста поддерживает догоняющее развитие. Но для того, чтобы стать крупнейшей экономикой, потребуется больше времени", — говорит он.

Причины этого в том, что у Индии значительно ниже стартовая точка, чем у КНР, качество рабочей силы тоже не в ее пользу. "Да и сам Китай продолжает расти, поднимая планку для всех остальных, хотя и медленнее, чем ранее", — отметил аналитик.

По его словам, темпы роста китайского ВВП в этом году будут чуть выше 5%, что в целом низко по меркам страны.

"Но, скорее всего, нам надо привыкать к меньшим темпам и другому качеству китайского роста. Накопившиеся долговые проблемы и усиливающееся внешнее давление – важные факторы (такой динамики — ред.)", — заключил Иванов.

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