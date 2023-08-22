"Эксперт РА": экономике Индии потребуется много времени, чтобы догнать китайскую
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Росту экономики Индии помогает хорошая демографическая ситуация и большой потенциал к развитию инфраструктуры, однако ей понадобится еще много времени, чтобы обогнать китайскую, прокомментировал РИА Новости замгендиректора "Эксперт РА" Николай Иванов.
Согласно данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в прошлом году стал Китай с показателем в 30 триллионов долларов. На втором месте США с ВВП по паритету покупательной способности в 25,5 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Индия (11,9 триллиона долларов).
"Индии помогает очень сильная демография, большой потенциал к развитию инфраструктуры — вне технологических хабов и столичных мегаполисов — и отсутствие значимых экономических санкций: темпы роста поддерживает догоняющее развитие. Но для того, чтобы стать крупнейшей экономикой, потребуется больше времени", — говорит он.
Причины этого в том, что у Индии значительно ниже стартовая точка, чем у КНР, качество рабочей силы тоже не в ее пользу. "Да и сам Китай продолжает расти, поднимая планку для всех остальных, хотя и медленнее, чем ранее", — отметил аналитик.
По его словам, темпы роста китайского ВВП в этом году будут чуть выше 5%, что в целом низко по меркам страны.
"Но, скорее всего, нам надо привыкать к меньшим темпам и другому качеству китайского роста. Накопившиеся долговые проблемы и усиливающееся внешнее давление – важные факторы (такой динамики — ред.)", — заключил Иванов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.
https://1prime.ru/world/20230822/841535613.html