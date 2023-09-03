ВАШИНГТОН, 3 сен — ПРАЙМ. Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год тревожит американский бизнес, заявила министр торговли страны Джина Раймондо. В США объяснили, как извлечь пользу из расширения БРИКС

"Это является вызовом для экономики и несет в себе потенциал отбросить нас назад", — заявила она в интервью телеканалу CBS News на вопрос о влиянии возможного "шатдауна".

Раймондо добавила, что обсуждала данный риск с лидерами делового сообщества в Штатах, американские предприниматели "очень взволнованы" из-за угрозы остановки работы правительства. "Я бы сказала, что в определенных случаях они испытывают фрустрацию от такой работы правительства", — добавила глава минторга.

Ранее газета Washington Post сообщила, что Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год.

Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, а государственный бюджет остается не утвержден конгрессом.