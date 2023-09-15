Небензя: ООН получила 1,83 миллиарда долларов для помощи Украине в 2023 году
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.
Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).
"Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно — в 2016 году (20 миллиардов долларов)", — сказал Небензя.
"Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов", — указал он.
По его словам, это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии.
"Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", — заявил постпред.
"Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить", — добавил он.
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