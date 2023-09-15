МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Украина является лидером по привлечению донорской помощи, только в 2023 году на оказание гуманитарной помощи Украине ООН получила 1,83 миллиарда долларов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В ООН назвали последствия сокращения продовольственной помощи

По его словам, по последним данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в мире свыше 360 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в том или ином виде.

Как рассказал Небензя, для выполнения всех страновых гуманитарных планов в этом году ООН требуется 55,2 миллиарда долларов, из которых на данный момент получено только 29% (15,8 миллиарда долларов).

"Таким образом, нехватка донорских средств сейчас практически в два раза превышает весь объем финансирования, который, для сравнения, запрашивался гуманитарным "крылом" ООН еще не так давно — в 2016 году (20 миллиардов долларов)", — сказал Небензя.

"Примечательно, что лидером по привлечению донорского внимания уверенно остается Украина, на оказание гуманитарной помощи которой ООН только в этом году уже получила 1,83 миллиарда долларов", — указал он.

По его словам, это на 300 миллионов долларов больше, чем для поддержки населения Сирии.

"Это на 1 миллиард долларов больше, чем помощь простым людям Афганистана, в полной мере вкусившим "экспериментальную демократизацию" США и НАТО. Многие из этих людей, как мы знаем, теперь в отчаянии соглашаются на продажу органов, а некоторые семьи продают детей, чтобы найти средства для пропитания остальных членов семьи", — заявил постпред.

"Только об этом некоторые наши коллеги не любят говорить", — добавил он.