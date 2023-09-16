ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 16 сен — ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на железнодорожную станцию Артем-Приморский — 1 в Приморье, его встретили власти и ученики местной школы, передает корреспондент РИА Новости. Конфликт на Украине выявил слабость США в современном мире

Бронепоезд Ким Чен Ына встретили глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов России Александр Козлов, глава Приморья Олег Кожемяко, мэр Артема Олег Квон, представители правительства региона, а также 40 учеников артемовской школы №7.

Когда поезд подошёл на станцию, на пандус на перроне выехал лимузин. Через некоторое время Ким вышел из бронепоезда, спустился по приставной лестнице и поздоровался со встречающей делегацией. Дети поприветствовали северокорейского лидера троекратным "Мансе!", что является корейским аналогом "Ура!". Лидер КНДР поприветствовал детей и проследовал в свой автомобиль. Далее кортеж покинул территорию станции.

ПРИБЫТИЕ НА АЭРОДРОМ

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214 на аэродроме Кневичи в Приморье. Посол подчеркнул важность снятия санкций США для действия зерновой сделки

Командир экипажа самолета доложил северокорейскому лидеру о возможностях, летно-технических характеристиках и надежности лайнера. Самолет Ту-214 предназначен для перевозки пассажиров и оснащен современными высокоэкономичными двигателями российского производства.

Более того, лидеру КНДР представили три самолета стратегической авиации Воздушно-космических сил России — Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию Артем-Приморский — 1 в Приморье.

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил Россию. Во вторник он прибыл в Приморье на своем бронепоезде, на станции Хасан его встречали глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов России Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В среду северокорейский лидер провел переговоры на космодроме Восточный с президентом России Владимиром Путиным. В пятницу он посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где посмотрел внутри самолёт Superjet 100. Далее для него состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, где самолёт в небе показал фигуры высшего пилотажа.