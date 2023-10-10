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2023
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Эксперт назвал причину обвинений Зеленского в адрес России
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Политолог Сергей Мельничук, комментируя РИА Новости слова Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле, заявил, что президент Украины заинтересован только привлечением... ПРАЙМ, 10.10.2023
экономика, мировая экономика, новости, общество , россия, израиль, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Политолог Сергей Мельничук, комментируя РИА Новости слова Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле, заявил, что президент Украины заинтересован только привлечением внимания к себе.
Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Москве негативно отреагировали на слова Зеленского о якобы причастности России к эскалации палестино-израильского конфликта. Песков добавил, что эти обвинения ничем не подкреплены.
"Это заявление Зеленского — обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив", — отметил Мельничук. Он также добавил, что президенту Украины нужно постоянно напоминать о себе, так как стране требуется западная поддержка.
Как уточнил Мельничук, вооруженное столкновение стало результатом накопившихся противоречий, так как конфликт имеет глубокую историю. По мнению политолога, никакого влияния извне не было.