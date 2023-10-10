СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — ПРАЙМ. Политолог Сергей Мельничук, комментируя РИА Новости слова Зеленского о причастности России к конфликту в Израиле, заявил, что президент Украины заинтересован только привлечением внимания к себе. В Кремле отреагировали на слова о причастности России к событиям в Израиле

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Москве негативно отреагировали на слова Зеленского о якобы причастности России к эскалации палестино-израильского конфликта. Песков добавил, что эти обвинения ничем не подкреплены.

"Это заявление Зеленского — обыкновенная попытка привлечь внимание и поддержать пропагандистский нарратив", — отметил Мельничук. Он также добавил, что президенту Украины нужно постоянно напоминать о себе, так как стране требуется западная поддержка.

Как уточнил Мельничук, вооруженное столкновение стало результатом накопившихся противоречий, так как конфликт имеет глубокую историю. По мнению политолога, никакого влияния извне не было.