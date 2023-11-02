ТОКИО, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство Японии ободрило пакет мер на поддержку экономики на общую сумму более 17 триллионов иен (113 миллиардов долларов), об этом объявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Фумио Кисида. Япония опубликовала статистику торговли с Россией

"Повышение зарплат не поспевает за темпами инфляции. Это — самый большой вызов, лежащий перед нами. Если мы упустим эту возможность сейчас, то будет еще сложнее выйти из дефляции. Мы намерены повысить уровень реальных доходов населения и потребления, чтобы создать эффективный цикл", — заявил глава японского правительства в ходе пресс-конференции.

В рамках пакета экономических мер предполагаются выплаты семьям с низким доходом в размере 70 тысяч иен (465,5 доллара), а также компенсация налогов в размере 40 тысяч иен (266,8 доллара) на человека. Для финансового обеспечения пакета экономических мер власти рассчитывают провести проект дополнительного бюджета через парламент в размере 13,1 триллиона иен (86,6 миллиарда долларов).

Кисида в ходе пресс-конференции в конце сентября определил последующие три года как "период трансформации" от экономики, базирующейся на снижении затрат, к модели, которая будет нацелена на рост рынка труда, повышение заработных плат и уровня потребления, усиление цифровизации и поддержку стартапов. Он также поручил правительству разработать пакет экономических мер до конца октября.

По словам главы японского правительства, меры будут основываться на пяти направлениях: меры против растущих цен, устойчивое повышение заработных плат и региональное развитие, продвижение внутреннего инвестирования, меры борьбы с уменьшением численности населения, а также безопасность населения, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций и смягчение их негативных последствий.

Японские СМИ ранее сообщали, что в правящей партии звучат призывы к выделению до 20 триллионов иен (134,4 миллиарда долларов) на пакет дополнительного бюджета для финансового обеспечения мер поддержки экономики.