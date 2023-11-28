МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. США угрожают Турции в связи с ее торговлей с Россией, пишет издание Aydınlık, ссылаясь на высокопоставленный источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK). Анкара и Москва обсудили "дорожную карту" газового хаба в Турции

"США пишут огромное письмо, а под ним написано: "Следуйте этим правилам". Это угроза. Пишут, что сегодня с вами ничего не случится, но вы никогда не знаете, что произойдет в будущем… Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля со мной, мы вас поймаем", — цитирует издание источник.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, США обеспокоены отказом Турции присоединиться к санкциям Штатов в отношении российских судов и авиалиний. Более того, они грозят санкциями турецким компаниям.

Дипломатический источник в Анкаре заявил РИА Новости, что турецкая сторона замечает наличие провокационных материалов в ряде СМИ по теме санкций против России, не приемлет угрожающего тона.

Ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что западные страны уже начинают понимать, что антироссийские санкции сказываются и на них. По его словам, "розовые очки" в Кремле не носят и понимают, что давление извне будет только усиливаться.