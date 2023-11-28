2023-11-28T17:13:00+03:00
2023-11-28T17:47:37+03:00
2023-11-28T17:13:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231128/842397816.html
Санкционный блицкриг против России провалился, заявил Путин
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Санкционный блицкриг провалился, Россия будете наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства... ПРАЙМ, 28.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, санкции, россия, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356324.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356324.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356323.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356323.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356311.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/63/842356311.jpg
https://1prime.ru/society/20231128/842397276.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Санкционный блицкриг провалился, Россия будете наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).
"Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства", — сказал президент.
Он призвал предпринимателей вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров.
"Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", — заключил глава государства.
Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.