МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Санкционный блицкриг провалился, Россия будете наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, заявил президент России Владимир Путин. Путин оценил национально-освободительный характер битвы РФ за суверенитет

Глава государства выступил по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Объединяя усилия государства, бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада. Его санкционный блицкриг провалился. Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства", — сказал президент.

Он призвал предпринимателей вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, участвовать в подготовке кадров.

"Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний", — заключил глава государства.

Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.