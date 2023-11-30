МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сохранение высоких процентных ставок ведущими центральными банками в условиях все еще повышенной инфляции усиливает риски для глобальной экономики и финансовой стабильности, в частности проблемы грозят странам и компаниям с высокими долгами, говорится в материалах Банка России. Путин рассказал о задачах российской экономики

"Сохранение высоких процентных ставок ведущими центральными банками в условиях все еще повышенной инфляции усиливает риски для глобальной экономики и финансовой стабильности. В этой ситуации среди участников рынка закрепляются ожидания, что процентные ставки будут оставаться на высоком уровне еще долгое время. Высокие ставки вместе со структурными изменениями на энергетическом рынке сдерживают экономическую активность: наиболее сильное замедление происходит в европейских странах (Германии, Великобритании, Италии)", — сказано в документе.

Как и в предыдущие эпизоды ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в мире, удорожание стоимости заимствований несет риски для тех субъектов экономики, которые накопили уязвимости, в первую очередь высокую долговую нагрузку. В мире уже сейчас наблюдаются рост числа корпоративных дефолтов, коррекция цен на рынках жилья в условиях рекордных ставок по ипотеке, проблемы на рынке коммерческой недвижимости, напоминает ЦБ.

Для финансовых организаций повышение базовых ставок может привести к реализации процентного и кредитного рисков. При этом уязвимости некредитных финансовых организаций обусловлены применением инвестиционных стратегий с использованием заемных средств и производных финансовых инструментов.

"В странах с высоким госдолгом повышаются бюджетно-долговые риски. Это вызывает рост долгосрочных доходностей гособлигаций до максимальных значений за прошедшие 10-15 лет. За последние годы бюджетные дефициты увеличились из‑за роста госрасходов в период пандемии 2020-2021 годов и энергетического кризиса в 2022 году. В результате уровень госдолга во многих странах остается выше допандемийных значений, при этом растут затраты на его обслуживание, что может создавать риски бюджетно-долговой устойчивости", — заключил регулятор.