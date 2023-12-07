МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мир переживает эпоху кардинальных перемен, справиться с которыми сможет только сильная, стабильная, и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин. Путин рассказал, почему выгодно работать с Россией

"Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна", — сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Кроме того, Путин отметил, что в мире есть лидеры, которые не поддаются внешнему давлению и преследуют свои интересы.

"Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди — лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами", — заявил Путин.

Ранее 22 октября президент Джо Байден заявлял в ходе предвыборного приема, что миру необходим новый порядок. По его словам, США, как "основная нация", смогут объединить планету. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление лидера Белого дома, отмечал, что желание Вашингтона объединить мир — не более, чем "геополитическая фантазия".