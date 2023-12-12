МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал главным политическим кошмаром для Евросоюза, отказался помогать Украине и осуждать Россию, заявил европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро. На Украине призвали ЕС выплатить стране 50 миллиардов евро

"Главной проблемой для президента Совета (ЕС Шарля Мишеля — ред.) в конце недели будет являться — как всегда — его политический кошмар, который не верит в европейские "ценности" и отказывается осуждать Россию: Виктор Орбан, премьер Венгрии. ЕС необходимо единогласие для принятия решений по вопросам финансов или внешней политики таких масштабов, и Орбан четко говорит "нет", — сказал он РИА Новости.

По словам эксперта, венгерский премьер в ходе короткой встречи с Владимиром Зеленским дал понять, что Будапешт не поменяет свою позицию. Евросоюз, чтобы обязать Орбана "принять ценности Европы", пообещал разблокировать предназначенные для Венгрии десять миллиардов евро, напомнил он.

Эксперт подчеркнул, что цель поддерживать Киев столько, сколько потребуется, становится все более нереализуемой, потому что Россия одерживает победу "на всех фронтах", а военные поставки Киеву сокращаются.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.