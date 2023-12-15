МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз снова поднимет вопрос макрофинансовой поддержки Киеву из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

"Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета… Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала пакет военной помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Сообщается, что Будапешт блокирует практически все принимаемые по Украине решения Евросоюза. В первую очередь это касается начала переговоров по вступлению страны в ЕС. Орбан отметил, что это историческое решение, которые не может быть принято "на скорую руку".