2023-12-15T10:18:17+03:00
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2023
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ЕС вернется к обсуждению помощи Украине в феврале, заявил Орбан
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Евросоюз снова поднимет вопрос макрофинансовой поддержки Киеву из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мне пришлось... ПРАЙМ, 15.12.2023
финансы, экономика, мировая экономика, новости, евросоюз, помощь украине, венгрия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Евросоюз снова поднимет вопрос макрофинансовой поддержки Киеву из своего бюджета на внеочередном саммите в феврале, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета… Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала пакет военной помощи Украине на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Сообщается, что Будапешт блокирует практически все принимаемые по Украине решения Евросоюза. В первую очередь это касается начала переговоров по вступлению страны в ЕС. Орбан отметил, что это историческое решение, которые не может быть принято "на скорую руку".