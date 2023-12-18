МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов потеряли компании, ушедшие с российского рынка после введения санкций, пишет издание The New York Times. Лондон допустил санкции против компаний ЕС за экспорт товаров в Россию

"Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, <…> западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов", — говорится в материале.

Тем не менее, сообщается, что многие компании все же продолжают работать на российском рынке, не рискуя потерять вложенные в развитие филиалов в России миллиарды.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что посредством ограничений Запад пытается удержать утрачиваемые доминировавшие позиции в мире. По ее словам, он давит на страны, воздержавшиеся от введения санкций, и пытается заставить их присоединиться к ограничительной политике и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с "неугодными".