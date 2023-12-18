2023-12-18T08:40:20+03:00
2023-12-18T08:40:20+03:00
2023-12-18T08:40:20+03:00
2023
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В СМИ оценили убытки западных компаний от сворачивания бизнеса в России
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Более 100 миллиардов долларов потеряли компании, ушедшие с российского рынка после введения санкций, пишет издание The New York Times. "Путин превратил ожидаемое бедствие в схему... ПРАЙМ, 18.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, запад, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Более 100 миллиардов долларов потеряли компании, ушедшие с российского рынка после введения санкций, пишет издание The New York Times.
"Путин превратил ожидаемое бедствие в схему обогащения. Согласно анализу финансовых отчетов, <…> западные компании, объявившие об уходе, понесли убытки на сумму более 103 миллиардов долларов", — говорится в материале.
Тем не менее, сообщается, что многие компании все же продолжают работать на российском рынке, не рискуя потерять вложенные в развитие филиалов в России миллиарды.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия успешно справляется с введенными против нее рестрикциями, а Запад несет от санкций гораздо больше убытков.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что посредством ограничений Запад пытается удержать утрачиваемые доминировавшие позиции в мире. По ее словам, он давит на страны, воздержавшиеся от введения санкций, и пытается заставить их присоединиться к ограничительной политике и свернуть торгово-экономическое сотрудничество с "неугодными".